L’émission musicale « Au fil de l’ouest » part à la recherche du chiffre 1 dans un univers musical libre et ouvert. Le chiffre 1 est associé au Do dans la gamme, il prend la forme de la lettre A dans l’alphabet, et sur certains disques Vinyles il s’associe au A pour faire A1 – face A – titre 1. C’est le chiffre du début mais pas que …