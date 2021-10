L’impact de nos modes d’alimentation et de production vu par le festival Alimenterre 2021

Ces films permettent de s’interroger sur les impacts environnementaux, sociaux, sanitaires de nos habitudes et de choix de consommation alimentaires, mais aussi de nos systèmes de productions, des politiques agricoles.

Certains films dénoncent, d’autres présentent des solutions pour développer des filières plus durables et qui permettent aux producteurs de vivre sans compromettre l’accès de tous et toutes à une nourriture de qualité.

Voici ceux qui seront présentés cette année :

Un court métrage d’infographie Paradoxe de la faim qui montre trois pays dont la spécialisation agricole impacte la capacité des populations locales à se nourrir : le Burkina Faso, le Pérou et l’Indonésie.

Film réalisé par SOS faim / Iles de Paix /10’/ 2020 / Français.

Manger autrement, l’expérimentation suit plusieurs familles européennes à qui on fait prendre conscience, grâce à un champ témoin, de tout cce qui est nécessaire pour nourrir leurs membres. Et on voit aussi évoluer les comportements des intéressés.

Un film réalisé par Andrea Ernst / ARTE / 90’/ 2018 / Français.

L’exemple de la ville de Dakar, dans Le Festin où les populations locales, agriculteurs, pêcheurs, sont en butte aux contradictions des politiques urbaines et incohérences du capitalisme.

Un film réalisé par Anne-Sophie Guillaume, Thomas Michel et Papis Coly / ZIN TV, La Via Campesina / 2020 / 41′ / Français sous-titré français

Douce France suit des jeunes lycéens de région parisienne qui enquêtent sur le vaste projet de construction de parc de loisirs et de centre commercial Europacity sur des terres agricoles. Tous les acteurs du projet sont interrogés et peu à peu les jeunes se forgent une opinion éclairée.

Un film réalisé par Geoffrey Couanon / Elzévir Films – De Deux Choses Lune / Jour2Fête / 2021 / 95′ / Français

Quelles sont les alternatives au système agro-industriel ? Dans quelles mesures l’alimentation peut-elle être un levier pour répondre aux défis écologiques, économiques et sociaux de notre époque ? En quête de réponses, de témoignages, de pratiques différentes, des jeunes agronomes vont dans plusieurs continents dans Nourrir le changement, qui dessine les concours d’un futur alimentaire réjouissant.

Un film réalisé par Camille Montocchio / Agro & Sac à dos / 68’/2020 / / Français et sous-titré français (espagnol, massaï, tétum, portugais, anglais)

Face au réchauffement climatique, comment adapter les cultures, où trouver des solutions ? UAR-The Resilient suit le voyage d’un éleveur bovin norvégien, frappé de plein fouet par la sécheresse. Amoureux de son métier, il va aller chercher des solutions auprès d’une femme paysanne au Malawi.

Un film réalisé par Julie Lunde Lilesaeter /28’/ 2020 / Sous-titré français (norvégien, anglais, tumbuka).

Au Togo, les paysans renouent avec une technique ancestrale d’agroforesterie qui utilise l’arbre pour re-fertiliser les terres. L’Arbre Providence suit cette reconquête menée par les populations locales, aidées par les associations, en quête d’autonomie alimentaire.

Un film réalisé par Michel Hellas / Triangle 7 /52’ / 2020 / Français.

Dans Sur le champ ! les réalisateurs s’intéressent aux systèmes agricoles qui remettent l’humain au centre plutôt que les profits…

Un film réalisé par Michaël Antoine, Nicolas Bier, Jean Simon Gérard / SOS Faim, Iles de Paix, Autre Terre / 2020 / 61’45 / Français , espagnol, morée

Trois fermes dont les éleveurs et éleveuses ont décidé de nourrir leurs animaux à l’herbe pour moins dépendre des produits d’alimentation du bétail snot suivies dans Au-delà des clôtures. Ces agriculteurs confient leurs motivations pour changer, leurs peurs, leurs difficultés, les intérêts et les risques des systèmes plus économes et autonomes vers lesquels ils se sont tournés.

Un film réalisé par Matthieu Babiar et Séverine Duchêne / DéTERREminés / 2020 / 52′ / Français.

Dans le Finistère, voici les rendez-vous du festival Alimenterre

projection-débat avec tout public le 2 novembre 2021 à 20h30 au c inéma le Kerfany de Moëlan-sur-mer. La projection du film “Sur le Champ !” sera suivie de discussions en présence de Nicolas Rivière, responsable de la Lande Fertile à Moëlan-sur-mer Prix plein tarif 4€50 , 4€ pour les moins de 14 ans

projection-débat tout public le 10 novembre 2021 à 18h15 à la médiathèque d’Ergué-Armel Gratuit, ouvert à tous. Film de l’année : Au-delà des clôtures

18h15 à la médiathèque d’Ergué-Armel Gratuit, ouvert à tous. Au-delà des clôtures projection-débat tout public du film Femmes de la terre à l’Arthémuse de Briec le 24 novembre 2021

On peut aussi suivre certaines séances à distance sur la plateforme Imago.tv.

Retrouvez toute la programmation et les séances de l’édition 2021 du festival Alimenterre