A Brasparts, le centre Ti menez Are fait découvrir la nature et anime les monts d’Arrée

Ti menez Are a vu le jour en 1993 comme centre de découverte de la nature, ce que l’établissement est toujours. Centre d’hébergement également, Ti menez Are accueille beaucoup de classes vertes dans l’année. Alors forcément, la crise sanitaire a eu beaucoup d’impact sur son activité. Mais l’équipe (environ 10 salariés) a passé le cap et cet été 2021 a vu passer plusieurs groupes et randonneurs ou autres amateurs de tourisme vert. La saison 2021/2022 s’annonce bien et des événements seront de nouveau organisés au printemps, comme le festival de la photo animalière.

Vacances et formations en immersion dans la nature

En attendant, on s’imprègne de l’ambiance des lieux : un bâtiment avec une grande pièce de vie et de repas, centrale pour permettre aux résidents de se croiser, une terrasse qui donne sur le parc, des salles d’activités de tailles variées, de quoi jouer et s’amuser, partager et échanger, se former aussi. Dehors, il y a même un bois dans lequel on peut s’essayer à l’escalade des arbres, avec l’aide d’un moniteur qualifié. Sportifs, contemplatifs, naturalistes, oisifs…tous les publics peuvent se plaire à Ti menez Are.

Une Scic au service du territoire des monts d’Arrée

L’endroit est aussi un outil au service d’un territoire. Les habitants, les associations, les élus peuvent s’appuyer sur l’équipe de Ti menez Are et sur ses infrastructures pour organiser des événements. L’association d’astronomie a même installé dans le hall sa planète Jupiter, élément phare de la Maquette immense du système solaire (Miss) Arrée.

Ti menez Are est une Scic, Société coopérative d’intérêt collectif, qui cherche toujours des administratrices/teurs bénévoles pour s’impliquer dans son fonctionnement.