Une édition 2021 “nomade” du festival européen du film court de Brest

Retour sur l’an passé et nouvelle formule nomade de la 36e édition festival du film court de Brest

En automne 2020, pour cause de confinement et de pandémie de Covid 19, le festival a eu lieu en ligne. Et finalement le public a répondu présent, parfois un public lointain qui pouvait accéder à la programmation et qui fera peut-être le déplacement à Brest cette année…

Cette 36e édition renoue avec le “présentiel” mais comme le Quartz, quartier général du festival, est en travaux pour 2 ans, c’est une édition nomade qui a lieu du 9 au 14 novembre 2021, au Mac Orlan, aux Studios, à l’atelier des Capucins ou dans la médiathèque…