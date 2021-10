Des micros qui creusent à la Fête du sol de Vert le jardin le 16 octobre 2021

La Fête du sol organisée ce 16 octobre 2021 par Vert le jardin dans sa Ferme à Raymonde à Guipavas était l’occasion de rassembler des spécialistes de la vie des sols, de leur utilisation pour la production alimentaire, qu’elle soit “amateure” ou professionnelle. Voici donc un plateau radio très roboratif enregistré en public avec dans l’ordre :

Vert le jardin ou comment créer du lien par le jardinage en ville, à Brest métropole océane et au-delà !

Céline Le Bihan, cheffe de projet agriculture urbaine de Vert le jardin est revenue sur les multiples activités de l’association qui pratique l’insertion par le jardinage, anime jardins partagés ou individuels, composts partagés, accompagne la gestion des “déchets verts”, accueille le public dans ses espaces de vie sociale, propose des ateliers autour de la transformation des récoltes (conserverie, pain, cuisine mobile, etc.). Vert le jardin s’apprête même à gérer une ferme urbaine en projet à Brest dans le quartier de Quéliverzan.

Les projets alimentaires territoriaux, à Brest ou ailleurs

La deuxième partie de ce plateau radio est consacrée aux Projets alimentaires territoriaux, les Pat qui peuvent être menés à l’échelle d’une agglomération ou d’un département. Les intervenants sur ce sujet :

Le sol des villes est-il assez fertile pour la production alimentaire ?

Dans la troisième partie de l’émission, on se penche vers le sol, vedette du jour et on examine en particulier les terres cultivables en ville dans la perspective de la production alimentaire. On revient sur ce qui fait la bonne santé d’un sol et, à partir de là, on s’interroge sur la pertinence de l’agriculture urbaine avec :