A Song Is Way Above The Lawn, un album pour tous les âges, par Karen Peris

Un album familial

Après 12 album avec son groupe The Innocence Mission, et un album solo en 2012, Karen Peris nous présente le deuxième album solo de sa carrière. Pour un album solo, on y retrouve son mari à la batterie et à la contrebasse, ainsi que ses enfants Anna et Drew à l’alto et au violon sur 3 chansons. L’objectif de l’album est d’être apprécié par des personnes de tout âges, et particulièrement les enfants. Karen veut nous rappeler une facette de l’enfance, l’émerveillement sur des moments du quotidien, qui paraissent anodins une fois adultes. Dans Superhero, nous avons une promenade en ville et une ballade au zoo, le tout dans une enveloppe musicale douce et nostalgique, portée par la voix et le piano de Karen. De plus, le clip de ce morceau a été dessiné à la main et animé par la chanteuse.

Une collection de moments anodins

C’est un album qui vient titiller la curiosité et l’imagination de l’enfant qui sommeille en chacun de nous. Ses mélodies vocales et instrumentales combinées aux animations au style enfantin transforment l’album en une sorte de livre d’images. Et le côté familial donne une profondeur encore plus grande à l’album, on se retrouve plongé dans un foyer doux et chaleureux, bercé par un piano toujours au cœur de l’album. Karen Peris raconte, aux enfants comme aux adultes, ces petits moments précieux de la vie quotidienne, à travers cet album à l’atmosphère unique. Au fil de ce dernier, elle nous amène à la bibliothèque, puis nous fait marcher en compagnie des arbres, et nous rencontrons toute une multitude d’animaux. Karen a écrit I Would Sing Along après avoir écouté un biologiste parler à la radio du chant des éléphants. Un chant presque subsonique mais qu’on peut entendre si on écoute attentivement. Dans sa chanson, Karen devient amie avec un éléphant et chante donc avec lui.