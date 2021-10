Dansons dans les ombres avec Desmond Myers et son premier album !

Des allures de France

Pour son premier album, Desmond Myers s’est entouré de musiciens français et notamment d’anciens camarades du groupe Her comme le batteur Mathieu Gramoli ou le guitariste Louis-Marin Renaud. Il sort un premier clip en juin 2020, pour le morceau Playing With Fire. Plus tard, il sort le clip de Chinatown, on y voit Desmond et son groupe dans une pièce étroite ornée de papier peint à fleurs. Desmond nous parle de s’évader en amoureux, le temps d’un week-end, entre Pigalle et Chinatown. Deux quartiers de Paris, ville qu’il aime tant.

Desmond Myers veut nous dévoiler sa personalité

Dans cet album, Desmond Myers aborde tout en poésie et métaphores différents sujets. Shadowdancer, ou le danseur de l’ombre. Il parle de se libérer de ses démons, dévoiler sa vraie personnalité, et le thème de l’amour et également omniprésent. Musicalement, on a un album de pop hybride, à base de synthétiseurs, et d’une voix envoûtante qui nous emmène avec lui, pour jouer avec le feu, ou danser dans les ombres. L’album vient emprunter des sonorités du rock, de la soul et aussi du R’n’B, tout en gardant la voix de Desmond au centre.