Les évadés du sport #2 : l’association Michel Jestin pour l’Enfance

L’invité de Fred Cévaer cette semaine n’est pas un inconnu des supporters du stade brestois. Michel Jestin, ancien président du Stade Brestois est aujourd’hui à la tête de l’association MJ pour l’enfance. « L’association MJ pour l’Enfance » a été créée le 16 décembre 2013. Son objectif : améliorer les conditions de vie des personnes et enfants les plus démunis, en situation de détresse ou de misère, en France et à l’étranger, notamment en Afrique. L’occasion de parler foot, stade brestois et action humanitaire en Afrique. Le lien entre tout ça ? Michel Jestin tout simplement.