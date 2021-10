Toninho Almeida nous fait part de son envie de se déconnecter à travers l’album Desligado

Ambassadeur de la culture brésilienne

Artiste ayant grandi dans la dictature militaire, Toninho est parti de son pays dégoûté par le climat politique toxique qui y regnait. Il s’est envolé pour Paris en 1990, puis a migré dans le Nord, à Lille, où il est aujourd’hui l’un des principaux promoteurs de la culture brésilienne. L’avant dernier album de Toninho Almeida, « Deu Forro No Samba » enregistré avec son groupe, explorait le genre Forro, musique de tradition populaire du Nordeste. Avec « Desligado » il se concentre sur la bossa-nova. Ce genre musical intimement lié à la samba, très populaire dans tout le Brésil, a conquis les Etats-Unis et l’Europe dans les années 60’s, et continue aujourd’hui de séduire le monde entier.

Une inspiration inattendue : le Japon

Un Haiku est un poème d’origine japonaise extrêmement bref, célébrant l’évanescence des choses et des sensations qu’elles suscitent en nous. Très codifié dans sa métrique, le Haiku évoque généralement une saison et doit comporter un césure. Apaisante, poétique, la chanson « Haiku » de Toninho Almeida raconte comment il a essayé d’en écrire un. Qu’il est difficile de composer un Haiku alors que nous avons tant de mal à comprendre la vie. Quand le Brésil rencontre le Japon, quand le soleil levant rencontre les tropicalités amazoniennes, le plaisir est pour nos oreilles et la mélancolie est dans nos coeurs.