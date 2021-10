Un voyage au milieu des étendues enneigées du Canada grâce à THe LYONZ

La force du changement

THe LYONZ, formé par Salvo, et Norrin. Nous les avons déjà entendu dans l’émission SONAR en janvier 2020, ça nous semble maintenant une éternité. A cette époque, notre engin d’écholocation musicale SONAR avait détecté ce groupe à la sortie de leur 2eme album, 2nd U. Ils reviennent avec la force du changement : Change In Colors est disponible sur la toile mondiale. THe LYONZ forme aussi une esthétique extramusicale avec des T-shirts, des flyers, des vinyles et des clips remarquables. Avis aux amateurs, leur site internet thelyonz.com est une porte d’entrée dans leur univers. Parmis les récents morceaux clipés, on retrouve Now We Dance, énergique et blasé. On apprécie également le clip romantique de Ecstasy, dans lequel performent les acteurs Quentin Kravchenko et Elissa Bibaud.

Un voyage

Grand Pays que le Canada. Vastes étendues désertes et climats extrêmes… quand on écoute Change In Colors, on le ressent, le Canada. On passe des ambiances electro-planantes du morceau instrumental Auto au rythme vitalisant de Margo Crows, presque de la Drum’n’Bass. En bref, on voyage. Chez Radio Evasion, on espère que CHANGE IN COLORS ne sera pas leur dernier album. Et si vous voulez d’autres voyages comme celui-ci, n’hésitez pas à écouter SONAR !