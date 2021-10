Découvrir la ville autrement avec Archi kurieux

Créé par Laëtitia Anger : Archi kurieux est une aventure qui emmène des familles découvrir ou redécouvrir les secrets des villes telles que Quimper, Brest, Le Faou ou Douarnenez.

Pour 8 à 10€ par personne vous pourrez durant une après-midi résoudre l’énigme d’un jeu de piste ou faire preuve de rapidité et de précision pour un rallye photo.

Pour participer il faut vous munir d’un passe sanitaire et les groupes ne devront pas excéder les 6 participants. Ensuite, il vous suffit de vous rendre sur le site internet des Archi kurieux et de réserver une session. Les activités sont accessibles aux enfants qui ont entre 6 et 8 ans (pour que la lecture et la compréhension des consignes ne soient pas un obstacle à leurs découverte).

le site internet des archi archi kurieux