Des Polars et des Notes #83 : Invisibilité et dissimulation…

Une multiplicité d’univers au menu ce mois-ci, puisque l’on partira aussi bien dans l’espace que sous la terre, que l’on accompagnera un enfant d’immigrés comprenant trop vite qu’il ne sera jamais citoyen du pays où il est né, des frères norvégiens prêts à tout, surtout au pire, afin de s’entraider ou des espions jouant avec la démocratie comme une otarie avec un ballon. Et puis il y a la peste brune, celle qui tous les jours s’avance, tous les jours gagne du terrain dans de nombreux pays, dont le nôtre. Celle que nos pères et grands-pères ont écrasée, sans toutefois parvenir à l’éradiquer. On peut presque désormais ouvrir les paris : quel sera le prochain holocauste ? Une nouvelle flambée de barbarie fasciste ou le grand désastre écologique qui s’avance ? Un petit mélange des deux, avec un zeste de néolibéralisme pour achever la planète ?

Rien ne va plus, faites vos jeux ! Cent pour cent des perdants ont tenté leur chance…

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

INVISIBLE – Antonio Dikele Distefano – Éditions Liana Levi.

Traduit de l’italien par Marianne Faurobert. Roman.

LEUR DOMAINE – Jo Nesbø – Éditions Gallimard – collection Série Noire.

Traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier. Thriller.

LE MAÎTRE AMÉRICAIN – Fabrizio Gatti – Éditions Liana Levi

Traduit de l’italien par Jean-Luc Defromont. Espionnage.

LE DERNIER AFGHAN – Alexeï Ivanov – Éditions Payot & Rivages – collection Rivages Noir.

Traduit du russe par Raphaëlle Pache. Roman noir.

Interviews

Jacques Moulins pour RETOUR À BERLIN, paru aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Roman noir. Après Le réveil de la bête, paru l’an dernier, nous retrouvons Deniz Salvère pour de nouvelles investigations sur les mouvements fascistes européens et leur financement…

Fabrice Papillon pour ALIENÉS, publié aux éditions Plon. Thriller. Un meurtre dans la station spatiale internationale en orbite 400 km au-dessus de nos têtes, l’ISS, à tout le moins, un décès plus qu’étrange auquel répond une autre mort suspecte dans les arêtes de poissons lyonnaises, des souterrains, vieux de deux mille ans, aux origines inconnus…

La Zik

Cor Veleno – Bam Bam, Djazafaz – La Peste Brune, J.J. Cale – Don’t Go To Strangers, The Smashing Pumpkins – Rocket, Bruce Springsteen – Streets of Philadelphia