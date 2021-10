UssaR sort de l’ombre avec son premier album “Etendues”

Aujourd’hui on s’intéresse à Ussar, un pianiste aguerri qui sort de l’ombre avec un premier album « Etendue », sorti sous le label BMG. Ussar est un habitué de la scène alors scrutez ses dates de concert, il se pourrait qu’il passe dans la région.

UssaR prend son piano et va au-delà.

Emmanuel Trouvé se trouve seul sur scène, sans manuel. Logique, ça fait des années qu’il tourne et qu’il aime ça. Musicien de formation jazz, improvisateur donc, il débute sa carrière en accompagnant de ses mains des grosses pointures de la scène française : CharlElie Couture son conteur préféré, les stars du rap Nekfeu, Youssoupha ou Kerry James… des plumes rap qui l’ont inspiré autant qu’ils ont marqué notre génération.

On le ressent dans les rimes qu’il chante dans ses morceaux comme « Loin ». Ou bien « La Violence », chanté avec sa complice Léonie Pernet, un son électro, sensuel, entraînant. Sur cet album « étendue », UssaR prend son piano et va au-delà, vers le synthé, vers le traitement sonore, vers les textures.

Quand on aime, on ne compte pas.

Avec un timbre qui parfois nous rappelle Bruxelles de Dick Annegarn, le sosie de Luke Skywalker nous partage des émotions qui n’appartiennent qu’à lui. Auteur de ses textes, compositeur et interprète de ses propres chansons, il nous concocte des mélodies simples mais efficaces depuis son home studio. Nonchalant au stud, il se défoule sur scène comme vous pouvez le voir sur les nombreux live en ligne.

La poésie de UssaR a le charme de l’inexactitude. A quoi bon se tromper ? Lorsqu’on aime, on ne compte pas. « On est 6 milliards sur la terre et je ne pense qu’à toi ». Amoureux, torturé, ce poème chanté seul au clavier vous bouleverse. Loin des réalités démographiques mondiales. Mais plus que tout, c’est sa voix que l’on rencontre et que l’on aime quand on écoute « Etendues ».

Bonne nouvelle pour les auditeurs du Nord Finistère ! Le chanteur Ussar sera en concert avec la diva Yseult le samedi 30 octobre au SEW à Morlaix, alors dépêchez vous de prendre vos places !