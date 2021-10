Menez Dregan, un centre d’interprétation archéologique

Depuis plus de 400 000 ans, les hommes se sont installés dans ces falaises de bords de mer. Des traces de domestication du feu, des outils, des sépultures ont été mis au jour pendant plus de 30 ans de fouilles. Ce qui en fait un des hauts lieux de la préhistoire en France et en Europe.

Depuis 2012, le centre d’interprétation raconte l’histoire de la préhistoire à Menez Dregan

Au vu de la richesse archéologique du site il semblait indispensable d’avoir un bâtiment dans lequel rassembler toutes les données retrouvées en fouilles. Cependant un tel projet rassemblant des objets et une scénographie adaptée aujourd’hui avec des outils numériques pour le grand public peut s’avérer couteux. Le choix s’est porté sur un petit édifice proposant une salle d’une trentaine de mètres carrés et permettant de découvrir à la fois l’histoire des lieux mais aussi les aventures archéologiques vécues pendant toutes ces années. Une vidéo relate les différents chantiers et des outils de médiation proposent de révéler la géologie, le climat, la végétation, la faune, la transformation de ce territoire au fil du temps.

Essayer de faire passer des données scientifiques et culturelles aux différents publics…qu’ils prennent plaisir à découvrir

Entre le centre d’interprétation où différents thèmes sont abordés et dévoile l’histoire des lieux. Le sentier côtier, dit sentier des douaniers qui propose un parcours explicatif complet pour évoquer le chasseur cueilleur devenu sédentaire agriculteur. L’abri sous roche entièrement fouillé, dans lequel ont été retrouvé les traces de feu mais aussi des restes osseux, fait plutôt rare en Bretagne où l’acidité des sols ne permet pas une telle conservation. Les différentes sépultures valorisées que sont l’allée couverte de Pors Poulhan et celles de la pointe du Sourc’h. Ou bien encore les multiples évènements annuels organisés. Le site de Menez Dregan offre de nombreuses possibilités de découvertes seul ou en famille, néophyte ou passionné de longue date.

