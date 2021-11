Ce vendredi 29 octobre 2021 à 17h00… en direct et sans filet !!! Sancho absent, Sebaa et Alain ont repris le flambeau pour une émission intitulée bizarrement : « E pericoloso sporgersi ». Divers interprètes et différentes chansons… Mais pourquoi est-il dangereux par les temps qui courent de trop « se pencher (à la fenêtre du train) ? »