Bryan’s Magic Tears ressortent les guitares pour nous livrer Vacuum Sealed !

L’album, du début à la fin

Benjamin Dupont et Marc Portheau ont passé leurs nuits en studio pendant cinq mois pour nous offrir cet album. Et quand Lauriane, la chanteuse du groupe, partait travailler, elle croisait Benjamin, qui allait se coucher sans dire un mot. L’album démarre au quart de tour dans une ambiance ninetie’s avec un riff de guitare bien lourd au début du titre Greetings from Space Boys. Le groupe nous envoie leur salutation depuis le cosmos. Vacuum Sealed commence donc en beauté, et se termine aussi en grande pompe avec un final de neuf minutes, le morceau Superlava.

Pas comme les autres groupes

D’après Benjamin, le fondateur du groupe, il ne veut pas avoir trente-trois ans et faire du teenage rock avec une casquette à l’envers et un short en jean. Toujours selon lui, ce qui différencie Bryan’s Magic Tears des autres groupes de rock, c’est que beaucoup oublient de laisser une place à la voix dans leurs morceaux. Et Bryan’s Magic Tears n’ont pas oublié cet aspect. Dans cet album, ils ont soigné l’harmonie entre la musique et les voix. On a certains morceaux plus chantés comme Sad Toys avec la voix de Benjamin ou encore le morceau Excuses avec Lauriane au chant. Ces deux morceaux sont d’ailleurs les seuls de l’album à avoir un clip.