Gone To Color explorent la frontière entre rock et électro avec leur album éponyme

Un album plein d’invités

Créé par les musiciens, doctorants en composition musicale, Matt Heim et Tyler Bradley Walker, le groupe américain explore une musique entre l’électro et le rock. Les deux compositeurs sont adeptes de l’écriture collaborative, qui permet d’explorer de nouvelles idées. Pour cet album, ils ont donc collaborés avec 6 artistes. Le morceau instrumental Redok est le seul à ne pas accueillir d’invité. Chaque mois depuis mai, Gone To Color a sorti un single de l’album, avec une pochette différente pour chaque single. Pour ces visuels, le groupe à fait appel au photographe de Baltimore Patrick Joust, et à un graphiste norvégien pour la typographie, Simen Røyseland. Le premier single sorti a été The 606, avec la chanteuse Jessie Stein, du groupe canadien The Luyas. Ce titre est l’introduction de l’album, et Jessie a également l’honneur de clôturer l’album avec le morceau Blur. Pour The 606, le duo a collaboré avec Pat Sansone et Richard Devine pour la composition de cette instrumentale a base de nombreux synthé et de guitares, qui entourent la performance vocale de Jessie. Quand au clip qui accompagne la chanson, il est dirigé par le photographe français Louis Dazy.

Derrière le titre Suicide

Le groupe a sorti le 10 septembre le 5ème single de sa série, nommé Suicide. Ce jour correspond a la journée mondiale de prévention contre le suicide. Et une partie des recettes de la chanson seront reversées à l’association National Suicide Prevention Lifeline. L’artiste en featuring sur ce titre est Angus Andrew du groupe LIARS. Lorsque Matt et Tyler lui ont envoyé cette instrumentale nommé Suicide, Angus venait de perdre un ami qui a mis fin a ses jours. Le titre l’a donc tout de suite touché. Angus essaye de chanter sa frustration dans ce morceau, qu’il voit maintenant comme un monument en hommage à son ami.