Malik Djoudi fait son retour, bien accompagné, avec l’album Troie

Bien accompagné

Après deux albums ou il s’est occupé de tout, pour celui ci il a décidé de s’entourer, et notamment du réalisateur Renaud Letang. A vrai dire, c’est ce dernier qui est allé vers Malik, après l’avoir rencontré aux Victoires de la musique en 2020 quand l’artiste a reçu la nomination d’album révélation, pour Tempéraments. Mais même en étant accompagné, Malik nous livre toujours une musique très introspective, dans la forme très sensuelle qui lui est propre. De plus, Malik a choisi pour collaborer sur son album, trois artistes aux univers bien différents. On retrouve en premier la jeune rappeuse Lala &ce qui fait une brève apparition sur le morceau Point Sensible, puis l’actrice Isabelle Adjani qui prête sa voix sur le titre Quelques Mots. Cette fois, c’est Malik qui l’a contacté, quand il a lu dans la presse qu’elle aimait bien ses chansons. Il lui a envoyé une composition à interpréter, et elle a accepté. Et enfin il chante avec le déjanté Philippe Katerine sur le titre Eric.

La guerre de Troie

Le titre de l’album n’est pas choisi au hasard. La guerre de Troie. Malik nous raconte ses différentes batailles. Un combat contre son corps, dans le titre Douleur, ou il parle de son hernie discale qui l’a fait souffrir et l’a emmené en rééducation. Il s’est aussi battu contre sa propre plume, quand il n’arrivait plus à écrire car il avait peur de voir son métier mourir, à cause de la crise sanitaire. La bataille est remporté par Malik, qui est arrivé à bout de cet album, tout en poésie et en sensualité. Et cette bataille est gagnée en équipe, avec Renaud Letang bien sur, mais aussi avec les artistes que Malik a choisi pour l’accompagner dans sa campagne de Troie.

Nouvelles sonorités

Pour son album, Malik Djoudi a souhaité s’affranchir des sonorités électro qu’il maitrise, pour revenir à des sonorités plus organiques. Il veut pouvoir être accompagné sur scène par des musiciens. Il s’est donc rapproché des compositions simples à base de batterie et de basse, mais sans abandonner totalement le synthé. Et on a des titres avec une influence bien électro comme le morceau Danger, ou celui qui viens juste après, Vis la. Durant la production de Troie, Malik a oscillé entre Hyères dans le sud de la France et Paris. Mais en studio, il gardait près de lui les photos de ses proches disparus, les artistes Christophe, et Philippe Zdar, qui avaient collaborés avec lui sur Tempéraments. Aujourd’hui, il est de nouveau bien entouré, ce qui lui permet de nous dévoiler ce bel album.