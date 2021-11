Consommation d’énergie : les conseils de la CLCV

Le chèque énergie

Attribué sous conditions de ressources pour aider les ménages à se chauffer, le chèque énergie est destiné à un foyer (le nombre de personnes compte aussi) et les bénéficiaires le reçoivent automatiquement. On le remet à son fournisseur d’énergie en règlement d’une facture de gaz, fioul, électricité, bois, etc. Si vous pensez pouvoir en profiter mais que vous n’avez rien reçu, Rendez-vous su la plateforme internet consacrée au chèque énergie.

L’indemnité inflation de 100 €

Mise en place exceptionnellement par le gouvernement pour compenser la hausse du prix des carburants, ce versement de 100 euros interviendra lui aussi automatiquement en fonction du revenu fiscal de référence, pour les personnes de plus de 18 ans, sans distinction entre automobilistes et usagers d’un autre moyen de transport. Pour les salariés, l’aide sera versée par les employeurs et pour les autres bénéficiaires, ce seront les caisses de retraite pour les retraités, Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi, etc.

Le tarif réglementé du gaz et de l’électricité

Pour le gaz, le tarif réglementé, géré par Engie, sera supprimé en juin 2023. Les abonnés reçoivent régulièrement des courriers pour les en informer. Inutile de se précipiter. Prenez le temps d’étudier les autres offres de marché en tenant compte de l’abonnement, du prix du kiloWattheure. Si vous avez opté pour un fournisseur de marché, sachez aussi que vous pouvez en changer quand vous le voulez et sans frais. Quand vous changez de fournisseur, pensez-à faire le relevé de l’index de votre consommation. Le médiateur de l’énergie propose un comparateur des offres sur son site internet.

Pour l’électricité, pas de suppression du tarif réglementé en vue. La CLCV recommande aux consommatrices et consommateurs de le conserver le cas échéant.

Les aides à la rénovation énergétique du logement

Avant tout, les propriétaires occupants ou bailleurs qui envisagent des travaux pour améliorer l’efficacité énergétique de leur logement doivent se tourner vers l’agence locale de l’énergie la plus proche. Son rôle est de recommander les travaux de rénovation les plus pertinents, et d’aider à monter les dossiers de demande de financement. Toute demande d’aide (MaPrimeRenov’ ou autre) doit être faite avant les travaux. Méfiez-vous en tout cas des démarcheurs qui vous proposent des travaux, par téléphone ou à domicile. L’artisan qui réalisera des travaux doit être qualifié RGE.

