Ce vendredi 5 Novembre 2021 à 17h00… en direct et sans filet ! Au « Bistrot des Copains » nous accueillions, comme à la maison, Catherine et Philippe Richeux pour une émission toute en amitiés (50 ans), en souvenirs et en chansons, avec la participation indirecte des membres de la chorale « Croque-note » de Cavillon (Oise). Et nous avons causé, mais causé… Pierrot la Lune était intarissable …Sancho aussi… c’est vrai, dès que l’on parle d’amitié et de Jacques Brel et de Tahiti !!!