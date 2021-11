Littératures de science-fiction, fantasy et fantastique les 13 et 14 novembre 2021 à Quimper

Pas moins de 17 autrices et auteurs sont attendu/e/s au festival Finistellaire première édition, les 13 et 14 novembre 2021. Sept femmes et dix hommes qui vivent en Finistère ou en Bretagne (à une ou deux exceptions près) car l’association la 29e dimension a souhaité valoriser les “circuits courts” de la création. Ils et elles s’adonnent à l’écriture de romans de science-fiction dans presque tous ses sous-genres ou de fantasy ou encore de fantastique. Beaucoup sont publiés à compte d’auteur et aucun/e ne vit de sa plume, mais cette vitalité montre combien les “littératures de l’imaginaire” captivent.

De l’imaginaire… à la réflexion sociale ou politique

Longtemps méprisés, ces genres littéraires ont pris du galon ces dernières années, notamment grâce aux films et séries qui permettent à un très vaste public de découvrir la fonction sociale ou politique de ces littératures. Déjà, ces genres ont d’illustres auteurs historiques. On peut faire remonter la science-fiction française à Jules Verne ou Edmond Rostand puisque tous deux ont utilisé la science et ses progrès plausibles pour extrapoler des exploits qui ont fini par devenir réalité (le voyage dans la Lune). La fantasy, ses créatures légendaires (fées, dragons, démons) puise bien sûr dans la littérature de JRR Tolkien, auteur du Seigneur des anneaux ou C. S. Lewis (Le monde de Narnia). Quant à la littérature fantastique, elle a commencé avec les histoires de fantômes ou d’esprits au XIXe siècle pour se tourner ensuite davantage vers les vampires, loups-garous et autres zombies.

Pour comprendre la différence entre ces genres, pensez à un chien qui parle. Dans un livre de fantasy, il est tout à fait normal qu’un chien parle et se fasse comprendre des humains.Dans un livre de SF, c’est possible car il est doté d’un implant spécial avec traducteur à destination de son maître. Dans un livre fantastique, le maître trouve tout à fait étrange et perturbant que son chien parle.

L’objectif de la 29e dimension est de faire découvrir ces genres mais aussi de faire comprendre ce que ces littératures peuvent apporter en matière de réflexion sur des grandes thématiques sociales, politiques, environnementales ; les autrices et auteurs qui participent à Finistellaire explorent des sujets aussi variés que le réchauffement climatique, l’humanisme, l’intelligence artificielle, le monde virtuel, la communication inter-espèces…

Les univers des 17 autrices et auteurs invité/e/s sont très variés : du space opera, du steam punk (esthétique inspirée de la Belle Époque, dans des mondes dominés par les machines à vapeur), de la SF philosophique, de la fantasy pure, du post-apocalyptique, du fantastique jeunesse ou du mélange des genres (polar et SF)…

Le programme du festival Finistellaire 2021

Le festival Finistellaire s’animera de dédicaces, 5 tables-rondes, une exposition, des ateliers, jeux de rôles et jeux de société (avec l’association A nous de jouer) et des ateliers numériques (avec l’association Les portes logiques) et une maison d’édition spécialisée Erminbooks

Rendez-vous les 13 & 14 novembre 2021 au Centre des Abeilles, 4 rue Sergent Le Flao à Quimper, le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. Entrée gratuite mais soumise au passe sanitaire.