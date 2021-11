Des idées d’activités en famille dans le Finistère en novembre 2021 avec Récréatiloups

Féérie de Noël à Landerneau

« La Féerie de Noël » au Centre Culturel Le Family à Landerneau les 18 décembre 2021 à 19h30 et 19 décembre 2021 à 15h et 18h, à l’initiative de Luisa Monteiro de Conscience et Arts du spectacle. C’est un spectacle mêlant chansons, danse et musique dans l’esprit de Noël.

Tarifs : 13 euros / 11 euros moins de 10 ans /5 euros moins de 5 ans

Réservations fortement recommandées

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/la-feerie-de-noel-spectacle-a-landerneau/

Maison illuminée

Direction Morlaix, chez Cathy et son jardin illuminé ! Tous les jours de 17h30 à 21h30 à compter du 20 novembre 2021 et jusqu’ au 5 janvier 2022, avec possibilité de rentrer à pied dans le jardin. La maison est située au 3 rue Pierre Dantec à Morlaix. Port du masque obligatoire

Noël à Trévarez

Dès le samedi 20 novembre 2021 au Domaine de Trévarez à Saint-Goazec, l’exposition “Pinoc’h de Trévarez ” dans les Ecuries, puis la mise en lumière du château par la société Spectaculaires. Cette année, il est nécessaire de réserver en ligne

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/pinoch-de-trevarez-noel-a-trevarez/

D’autres animations familiales en Finistère en novembre 2021

Ateliers philos à Brest : en partenariat avec la librairie-salon de thé Comme les Grands, ateliers philo pour les enfants et ados animés par Myriam de l’association l’Ecume, au fil de l’année.

Premier rendez-vous est fixé le 20 novembre 2021 à 11h pour les enfants de 6 à 11 ans, puis le 11 décembre à 11h pour les 12-18 ans.

Durée : 1h/1h30 – Tarif : 10€ par participant / Sur inscription auprès de la librairie Comme les Grands

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/ateliers-philo-pour-les-enfants-et-les-ados-a-brest/2021-12-11/

Festival Moi les Mots à Landivisiau : du 17 au 21 novembre 2021, ce festival de poésie mis en place par le service culturel de la ville propose rencontres d’artistes, lectures, ateliers, spectacles, promenade poétique, goûter poétique… pour petits et grands !

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/festival-moi-les-mots-festival-de-poesie-a-landivisiau

Soirées jeux à Brest : la boutique Croc-Jeux à Brest vous donne rendez-vous tous les mardis et vendredis soirs à partir de 19h, pour des soirées jeux de société gratuites et ouvertes à tous. A noter également l’ouverture de « L’étape des sorciers, » boutique dédiée à l’univers Harry Potter, (boutique créée par Olivier Le Guen, le responsable de Croc jeux), au 65 rue Jean Jaurès à Brest.

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/soirees-jeux-de-societe-a-la-boutique-croc-jeux/2021-11-12/