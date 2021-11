Tout commence en Finistère, les 10 ans d’une marque de territoire

Tout commence en Finistère est une marque de territoire. Elle définit une identité forte mais aussi des valeurs et une vision collective du Finistère. Cette vision s’est dessinée progressivement, avec l’aide des 1600 entreprises, associations, personnes qui sont devenues ambassadrices et ambassadeurs de la marque. Tout commence en Finistère peut aussi se réjouir de sa notoriété puisqu’en 2017, un Finistérien sur deux connaît la marque et 38% ds Bretons, parmi les meilleurs scores réalisés par les marques de territoire. Il reste cependant à faire connaître aux ambassadeurs les services que propose Tout commence en Finistère et à faire comprendre que son action ne se limite par au tourisme.

Année 2021, celle des transitions en Finistère

Si elle n’a pas été la première marque de territoire à voir le jour, Tout commence en Finistère a été pionnière en matière de transitions en devenant une “marque de territoire à mission”. Son manifeste traduit les engagements des adhérent/e/s. Les transitions sont d’ailleurs la thématique déclinée toute cette année 2021, avec la création d’un label “Tout commence en Finistère demain” qui regroupe les actrices et acteurs du territoire particulièrement impliqués dans l’évolution de nos modèles de développement, de solidarité, d’épanouissement.

Quelle attractivité souhaiter ?

Le Finistère, au bout du monde et dont la population vieillit, doit continuer à attirer de nouveaux habitants, des actifs qui continueront à faire vivre l’économie locale ; le tourisme n’est que l’un des volets de cette attractivité. Xavier Druhen souligne d’ailleurs que la fréquentation touristique du Finistère est restée stable depuis 2008. Les impressions de sur-fréquentation de certains sites, notamment sur le littoral, sont plutôt liées à une plus grande mobilité intérieure des Bretons qui sont plus nombreux à fréquenter les sites naturels, à randonner en bord de mer, etc. Quant au défi du logement et de son accès aux plus modestes, en particulier en zone côtière, il relève davantage de choix liés à nos modes de vie et de politiques d’aménagement du territoire.