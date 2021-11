Projets de jeunes en Finistère : les interviews

Le projet Africabitat à pour but d’interviewer les populations locales des différents pays que Thibault Briquet va traverser. Son travail ce centre sur l’habitation que cela soit sur la la taille, l’agencement, l’architecture, le rapport des habitants avec leur domicile. Ces information sont collectées pour penser l’habitat de demain qu’il soit en Europe ou en Afrique. Pour accomplir ce projet Thibault Briquet se donne un an pour parcourir l’Afrique occidental, avec comme seul moyen de transport son vélo et comme matériel tous ce que peut transporter ce dernier. Vous pouvez le retrouver sur son site internet.