Langues régionales en force avec le Dispar Amzer de Emglev Bro à Douarnenez!

Nous avons rencontré Anaëlle Le Pann salariée de l’association Emglev Bro Douarnenez, au 13 rue Michel le Nobletz à Douarnenez le local de l’association. Après nous avoir présenté les objectifs de l’association qui sont : la préservation et la diffusion de la langue et de la culture bretonne au sein du territoire mais plus généralement dans le secteur de Douarnenez dans le pays de Cornouailles. Elle nous présente l’actualité de l’association en cet automne 2021 : le festival Dispar Amzer. Il se déroule jusqu’au 18 Décembre 2021 à Douarnenez, ses alentours et sur l’île de Sein.

Les rendez-vous à ne pas manquer :

. Poésie et lutte viticole avec des intervenants Occitans sur l’île de Sein le 20 Novembre 2021

. Un Bertsolari (improvisation poétique) sera présenté par des intervenants Basques le 25 Novembre 2021 à Douarnenez.

. Le Fest Noz à la salle des fêtes de Douarnenez le 27 Novembre 2021 à partir de 20h30.

Et bien d’autres encore…

Pour plus d’information nous vous invitons à vous rendre sur le site d’Emglev Bro.

