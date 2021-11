Le podcast de Ploug’ est une série d’interviews autour d’un thème : l’engagement. Autour de ce thème, il est possible de découvrir de nombreux acteurs du territoire finistérien qui contribuent par leurs actions à faire connaitre une cause ou des valeurs. L’engagement citoyen et associatif, c’est participer à la vie de la société en aidant les autres. Une série d’interviews réalisée par les usagers du Service Info Jeunesse de la ville de Plougastel-Daoulas.