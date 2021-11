Miaggo : location de matériels handisports

Véronique Follet a créée son entreprise à L’Hôpital-Camfrout afin que tout comme elle, d’autres familles n’aient pas à s’endetter pou passer des moments de joie et de convivialité à l’extérieur avec leurs proches en situation de handicap.

Les offres sont pour tous les âges et s’étendent sur plusieurs activités sportives ou de loisir. De la simple balade en forêt, aux activités nautiques en passant par le ski ; Miaggo propose un large éventail de matériel à la location. Ils complètent leur service en proposant notamment des parcours randonné sur leur site internet.

Pour bénéficier de leurs services, il vous suffit de vous rendre sur leur site internet et de réserver le matériel. La location s’effectue par un système de points. Plus l’utilisateur achète des points et plus il aura accès à une large gamme de produit sur un temps donné.