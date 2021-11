Musiques sauvages au festival Invisible de Brest du 16 au 20 novembre 2021

Le festival Invisible est né d’une envie de folie… d’une folle curiosité, d’amoureux du rock ouverts à d’autres esthétiques. En 2006, le rendez-vous était printanier ; en 2021, il est automnal mais le principe reste le même : “musique mécanique, chanson étrange et rock’n roll sauvage”.

Fondé par Maëlle et Arnaud Le Gouëfflec, le festival revient pour une 16e édition (la 15e a dû être annulée pour cause de Covid) du 16 au 20 novembre 2021 avec ses légendes (A certain ratio, groupe de Manchester né dans les années 1970 et toujours aussi créatif), ses expérimentateurs sonores, ses talents surprenants et aussi des artistes plasticiennes ou peintres en plus de celles et ceux qui fabriquent de la musique étrange.

Le festival se décline en trois lieux : la Carène, le Vauban et le centre d’art Passerelle. Et il s’égrène en soirées thématiques aux noms rigolos et aux concepts alléchants : soirée cotillon pour écouter l’envoutant Rouge gorge hypnotisé par une toile d’Anne Garel et définitivement transporté par Club dilettante ; une soirée piston pour déguster le saxo de Stéphane Sordet (avec Plages magnétiques) et du vin ; une soirée Gaston aux tonalités bruitistes, une soirée Boxon pour saigner un peu des tympans et une soirée Tontons pour les vétérans toujours vaillants…

On peut aussi suivre un apéro concert, un défilé de marionnettes et masques géants, une exposition et rencontre le samedi 20 novembre 2021 à 12h00 avec Arnaud Le Gouëfflec et Nicolas Moog autour de leur BD Underground … Le jeune public a aussi droit à son concert (comme il a pu suivre des ateliers de création musicale).

Bref, le festival Invisible démontre une fois de plus l’intérêt de sortir des sentiers battus.