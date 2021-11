Au Lieu-dit, les associations du pays de Brest coopèrent pour une économie sociale et solidaire

L’économie sociale et solidaire est solide et riche dans le Finistère. En ce mois de novembre 2021, on vous propose de découvrir des actrices et acteurs de cette économie qui privilégie l’humain avant le profit ; en particulier les structures un peu moins connues, car plus récentes. C’est le cas du Lieu-dit à Brest.

L’Adess, des associations et une coopérative orientées vers les transitions en pays de Brest

Le lieu-dit est une association, lancée en 2015 par d’autres associations et une coopérative, une dizaine en tout qui partagent des valeurs et qui souhaitent coordonner leurs actions pour se rendre plus visibles. Trois salariés composent l’équipe pour coordonner, animer et diffuser les actions des membres : Brest à pied à vélo, la coopérative d’activités et d’emploi Chrysalide, la monnaie complémentaire Heol, l’association Vert le jardin, les Partageurs, les Petits débrouillards/Fabriques du Ponant, MadaBrest, la recyclerie Un peu d’R, l’Adess du pays de Brest.

Fresque et caravane des possibles

Le lieu-dit propose régulièrement son animation phare : la fresque des possibles. Un plateau et des cartes pour permettre aux personnes qui participent d’examiner leurs actions quotidiennes en faveur de la transition et d’en envisager de nouvelles, y compris en contournant ce qui les freinent…

À terme, l’idée est bien de créer un tiers-lieu dédié et qui permettent aux membres du Lieu-dit de présenter leurs activités, leurs produits, d’échanger entre eux et avec le public mais aussi avec d’autres structures, y compris des entreprises. En attendant, une caravane des possibles sillonnera bientôt les événements relatifs aux transitions dans le pays de Brest.

Le Lieu-dit est financé par des subventions, notamment de Brest métropole, de l’État dans le cadre du projet la Fabrique des territoires, ou de la Région dans le cadre du projet Mobiliser les Bretonnes et Bretons dans les transitions écologiques.

Retrouvez le Lieu-dit et sa fresque des possibles au Village climat déclic aux Capucins à Brest les 20 et 21 novembre 2021 de 15h30 à 17h.