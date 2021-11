Chronoludik : le jeu 100% Breton

Chronoludik est le premier jeu de société de l’entreprise Macajeux ; éducatif, il permet de revisiter l’histoire bretonne. On peut l’acheter en pré-commande sur Kengo.

Le but de ce jeu de cartes est de replacer les événements historiques bretons dans le sens chronologique de l’histoire. Le jeu est en cours de financement sur une cagnotte Kengo, pour une donation de 15€ vous recevrez le jeu de société lors de la fin du financement participatif (sous réserve que le financement dépasse les 70 %). Donc si vous voulez aider une nouvelle petite entreprise bretonne qui conceptualise et fabrique ses produits sur le territoire breton, tout en vous offrant un beau cadeau pour Noël, rendez-vous sur le site de la cagnotte en ligne. Le jeu est accessible dès 8 ans et se joue jusqu’à 6 joueurs, il ne comporte aucune petite pièce donc sans risque pour les plus petits.

