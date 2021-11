“Déja Vu” est un album culte du quatuor Crosby, Stills, Nash & Young, rempli de chansons emblématiques aux ambiances à la fois reposantes et très rocks, avec des vocaux sensationnels et une réunion de talents imparable.

Comme chaque album a son histoire, Play it loud vous raconte l’histoire de ce best seller mondial qui résume très bien son époque, et pourtant son accouchement ne fut pas simple !