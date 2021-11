Le Slavez-vous ? La Géorgie

Avec près de 4 millions d’habitants et une superficie d’environ 70 000 km2, on peut qualifier la Géorgie de petit pays, mais un petit pays entre l’Europe et l’Asie qui recèle bien des trésors. En effet, la Géorgie est un pays majoritairement montagneux qui est situé au cœur de la chaîne du Caucase.

On peut distinguer le Grand Caucase d’une part, au Nord du pays, qui forme une frontière naturelle avec le voisin russe et dont plusieurs sommets culminent a plus de 5 000 m d’altitude. Et le Petit Caucase d’autre part, légèrement plus au sud et s’étirant aussi chez les voisins turques et arméniens.

La superficie et la géographie du pays apportent une variété époustouflante de paysages de montagnes, de mer, de steppes et de Haut plateaux qui ravissent les voyageurs du monde entier. Il est ainsi possible d’admirer un glacier de plus de 5 000 m d’altitude le matin et de se prélasser sur les bords de la mer Noire l’après-midi.

Un voyage au Caucase ne laisse personne indifférent et donne envie sans cesse d’y retourner.