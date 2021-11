Passerelle entame sa saison automne-hiver en couleurs

Poussière & Paillette par Nicolas Rabant

“Poussière” et “Paillette” se sont les noms des deux chats disparus de Nicolas Rabant. Cette exposition dévoile l’attrait de l’artiste pour le monde animalier mais évoque aussi un certain rapport à la mort. Par cette exposition, Nicolas Rabant souhaite rendre hommage à ces chats et surtout à la beauté, dorénavant éternelle, des seiches, des calamars et du goéland qu’il a sculpté avec du cuivre et de l’étain.

Nicolas Rabant propose aussi plusieurs tableaux aux couleurs vives. Ces œuvres sont constituées de plusieurs couches successives de monochrome, jouant ainsi avec les ombres et les dégradés. Pour les réaliser, l’artiste s’est inspiré des leurres qu’il utilise lors de ces sessions de pêches. Il a d’ailleurs intitulé ces tableaux de noms de leurres existants. Sans doute pour mieux attirer et capter le regard…