A l’abordage de la Carène ! Le DITEP Jean-Louis Etienne à Brest vous fait découvrir les coulisses de la salle de concert brestoise

Le DITEP reprend le contrôle des ondes de Radio Evasion pour la deuxième année consécutive. Et cette fois-ci, direction la salle de concert du port de commerce pour une émission qui part à la découverte de la programmation et des artistes en résidence dans la salle brestoise.

Depuis quelques mois déjà, les élèves du DITEP préparent une émission sur la Carène avec des reportages et des interviews réalisées dans la salle. Dans cette première émission, on vous propose de découvrir les concerts du mercredi midi et demi, un format innovant que les élèves ont pu découvrir lors du concert de Coline Rio. En parallèle de ce concert, c’est Fréquence Mutine qui installe son studio à proximité de la scène. Wyatt et Kevin ont rencontré Cédric et Anaëlle de Fréquence Mutine. Dans cette émission, on profite également de la venue de Mathilde Vigouroux, chargé de communication de la Carène qui nous parle des dates à venir.