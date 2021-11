La jeune artiste suisse Malummí sort son premier album Blood, un bon remède pour appréhender l’hiver.

Bonjour et bienvenue dans Sonar! Aujourd’hui on s’intéresse à la jeune artiste Malummí qui vient de sortir son premier album, BLOOD, sur le label Suisse Irascible Records. Malummí est jeune, elle est aussi talentueuse, donc elle passe dans le SONAR de Radio Evasion.

Malummí incarne l’esthétique musicale européenne

Cet album « Blood » est dédicacé à son petit frère, parce qu’il n’y a rien qu’elle ne ferait pas pour lui. Quand on écoute Blood, on sait qu’on est dans la ligne artistique du label Irascible. Pop, électronique et agréable à l’écoute, calme, Malummí incarne l’esthétique musicale Européenne… comme un appel à l’évasion par les temps troubles que nous traversons.

Certains s’enferment au studio pour écrire et composer, elle a écrit son premier projet en voyage au Brésil, en Italie et en Croatie. On ressent la chaleur et le soleil, et sa musique qui nous appelle à enlever nos chaussures et mettre les pieds dans le sable. A ralentir, et voir le temps qui passe. C’est physique, moins on va vite, mieux on voit, mieux on entend.

Elle est accompagnée par deux acolytes aux cheveux longs attachés au dessus de leur tête. L’un joue de sa Fender Jazz et nous mets bien avec des accords arpégés et des solos planants. L’autre nous donne le tempo avec une boite à rythme simple mais super efficace. Mais c’est elle qui au clavier et à la voix vous donne la chair de poule. Ses chansons nuageuses nous font planer, comme le doute et les questions qu’elle se pose, en anglais dans ses paroles. Est-ce qu’une nouvelle planète verre le jour ? Dans New Planet Rising, elle nous en parle.

Ici une version live de New Planet Rising.

L’artiste Suisse vient de Bâle, au Nord du Pays. Enclavée à la frontière de l’Allemagne et de la France, elle évolue dans un milieu où l’on parle l’allemand, le français, mais aussi l’anglais. Elle a choisi cette langue, la plus internationale pour chanter mais l’essentiel n’est pas dans les paroles. On préfère sa voix de soprano au timbre transcendant.

L’hiver arrive… mais il y a Blood

Signée depuis peu, elle donne déjà des concerts. Elle en a enregistré et publié sur sa chaîne Youtube, et c’est très agréable de les regarder et de les écouter. L’atmosphère est augmentée et si les salles de concert peinent à attirer du public, il se pourrait qu’elle soit le remède. Quelques uns sont prévus chez les helvètes, mais on reste aux aguets. Si elle vient dans le Ponant, il faudra l’accueillir comme il se doit.

L’hiver arrive, la pluie s’abat sur notre pays et la ligne entre le ciel et la mer est devenue flou. L’envie d’hiberner, voire de migrer se fait sentir chez certains d’entre nous. Ceux des villes n’ont pas vu l’horizon depuis des lustres. Il y en a des raisons d’être triste, mais la musique de Malummí vous donnera du baume au cœur. Vous fera regarder au loin vers l’horizon. A demain dans Sonar !