Le rappeur parisien Sheldon sonde les abysses de lui-même dans son nouvel opus Spectre !

Sheldon c’est Hagrid, le gardien des clefs

Bonjour et bienvenue dans Sonar ! Tempête sous-marine aujourd’hui, dans SONAR y’a Sheldon qui débarque avec son nouvel album Spectre, sorti sous le label 75eme SESSION, dont il l’est l’un des fondateurs avec le regretté Népal.

Sheldon c’est Hagrid, le gardien des clefs du Dojo, le studio où sont passés de nombreux éminents rappeurs. S’il n’est pas le plus connu, il apparaît dans l’ombre des projets de Georgio à ses débuts, ou encore de Sopico, bien d’autres encore. Sheldon est aussi et surtout musicien et rappeur et c’est comme ça qu’il se définit.

Il a la trentaine et il sort Spectre, de loin son album le plus abouti. Enfin il parle de lui, il dit je, il se dévoile. Fini les références jeux vidéos, comme dans l’EP RPG, fini les fictions japonaises comme dans le projet Lune Noire. Fini…, pas tout à fait, Sheldon reste Sheldon / deux ou trois ref’s par-ci par-là ça fait partie de sons ADN.

Il en a pris du temps, pour nous envoyer un projet de 19 sons supers complets, mais c’est normal, Sheldon est occupé avec de nombreux artistes. Tout de même, Spectre a la vibration qui nous touche, il est personnel et il fait bouger nos têtes. Notamment un son incroyable et délirant qu’il réalise avec le rappeur de Bruxelles Isha. Les deux rappeurs s’estiment énormément mutuellement, mais faut avouer qu’on s’attendait pas à les voir ensemble sur un titre. On bouge la tête, on s’exclame tellement ils sont trop chauds, profonds, costauds, ils se font plaisir dans un morceau à l’instrumentale minimaliste. C’est Isha qui donne le titre au morceau, en référence à la série Top Boy qui raconte la vie criminelle dans les banlieues de Londres, auxquels aujourd’hui trop de jeunes s’identifient.

Allez, on bouge la tête sur Top Boy, de Sheldon, en compagnie de ISHA.

La fin du niveau

Depuis tout petit il se sent différent, depuis tout petit il ne comprend pas les humains. Alors il se retrouve avec les siens, dans son Dojo, dans son donjon, hors de champ des caméras de la ville. Dans son album il raconte son attachement à ses proches, à ses amis et sa famille, il déclare aussi sa flamme à la personne qu’il aime dans la chanson « Mon Amoureuse », qui est la première chanson qui a été composée sur cet album. Simple, belle et sincère, cette chanson est à faire écouter à tout ceux qui pensent que le rap c’est vulgaire et peu profond... Je vous laisse le faire par vous même.

Sheldon en est maintenant à plus de 150 morceaux publiés depuis qu’il sévit dans le rapgame, selon le site Genius. Autant dire qu’il a de la bouteille. Sortis à son compte ou bien en featuring avec d’autres artistes, il est toujours tranchant comme un lame de couteau papillon. Sur Spectre, plusieurs collaborations sont au programme, mais quand même, Sheldon s’exprime seul dans la plupart des morceaux. Il se permet aussi quelques conseils de vie. Car la fin du niveau, lui, il l’a déjà faite, et il nous le dit dans le single Fumée, qu’il a sorti peu avant l’album, et qu’il a agrémenté d’un clip proprement rayonnant.

Sonar c’est fini pour aujourd’hui, a demain pour une nouvelle découverte musicale !!