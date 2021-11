Conservons les récoltes d’automne au jardin avec Marie cultive

Déjà, vous pouvez donner vos surplus de récoltes à vos amis et voisins.

Ensuite, dans ce premier épisode, on fait le point sur les légumes et fruits qui se congèlent bien, certains après avoir été blanchis (à l’eau bouillante 3 ou 4 minutes).

On évoque aussi le fumage (des asperges, aubergines, carottes, chou) et enfin la déshydratation (séchage).