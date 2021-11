Happy Cyclette, une entreprise de réparation des vélos qui roule

Happy Cyclette a été fondé le 1er Juin 2020. Elle répare les deux roues non motorisés directement chez l’habitant ou sur le lieu de travail du commanditaire, et ce dans les 4 départements bretons.

Pour prendre rendez-vous il vous suffit d’aller sur leur site internet ou de les contacter 06 31 16 37 89 et d’évaluer le diagnostic vital de votre fidèle monture d’acier. Le rendez-vous sera posé dans le courant de la semaine et le réparateur de votre département viendra vous sauver la vie. Aucun frais de transport ni de devis dans la facture de la réparation.

Happy Cyclette répare les vélos traditionnels, de course ou tout terrain mais l’entreprise propose également l’installation d’un système électrique pour que la bicyclette à laquelle vous êtes le plus attachée se transforme en un vélo électrique dernier cri.

Inscrite dans la transition écologique, Happy Cyclette donne tous les morceaux de métal dont elle n’a pas l’usage à des artistes et des artisans qui les réutiliseront dans leur création.