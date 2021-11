Le salon du livre revient à Châteaulin le 21 novembre 2021

Il y aura la librairie Gwennili du Faou, des histoires pour les tout-petits, et bien sûr des rencontres et dédicaces des autrices et auteurs invité/e/s au salon du livre de Châteaulin : romans, documentaires, récits de vie, bande-dessinée… tous les genres seront représentés et il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !