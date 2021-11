Regardons le monde au travers de l’œil de Belaver, avec son nouvel album Lain Prone

On prend les mêmes et on recommence

Pour cet album, Ben s’est encore accompagné de Robert Ellis, producteur et musicien. Et cette fois, Robert le publie sur son tout nouveau label Niles City Records. Lain Prone est le premier projet à sortir sur ce label. L’alchimie Ben Godfrey – Robert Ellis ne date pas d’hier, les deux se sont rencontrés dans les années 2000, à travers la scène musicale amateur de Houston. Depuis, ils ne se quittent plus, ils ont joué, tourné, et enregistré ensemble. Robert a produit pour Belaver l’EP Wild Desesperation en 2014 et l’album True Love Of Crime en 2019. Mais pour ce projet, Ben a voulu tout enregistrer en live. Ça laisse la place à de petites erreurs, comme le dit Ellis, mais ça donne aussi beaucoup plus d’énergie.

Couché sur le ventre

Lain Prone est un album engagé, qui critique le monde et la société d’aujourd’hui. Belaver aborde sans détour les questions du climat, de la technologie, ou encore des normes sociales. Comme dans ce premier titre qui ouvre l’album, ses premières paroles sont ” ils disent que le monde va s’arrêter “, et il finit par ” je sais que c’est dur là-dehors avec tous ces connards, mais la pire chose que tu puisses faire, c’est penser que tu n’es pas l’un d’eux “. Mais Lain Prone, ça veut dire ” couché sur le ventre “. Comme une façon de montrer son abandon face aux problèmes qu’il dénonce avec cynisme dans l’album. Côté visuel, on retrouve l’ambiance lourde des morceaux, sur la pochette. On y voit Ben assis et buvant un café dans une pièce ravagée par les flammes. Le visuel est calqué sur un célèbre meme d’internet connu sous le nom de ” This is fine ” (“tout va bien”), utilisé justement quand on fait semblant d’aller bien, dans une situation où tout va mal.

Ce détachement, on le retrouve aussi visuellement dans les clips de Belaver, par leur simplicité. Par exemple avec Ben face à la caméra et le monde qui s’effondre derrière lui, ou encore un clip avec juste des paysages qui défilent et les paroles qui apparaissent au hasard sur l’écran. Sinon, il y a le clip de 70’s adventure, avec Ben qui fait du kayak devant un fond vert. Ce clip-là est d’ailleurs réalisé par Erica Silverman, la femme de Robert Ellis. 70’s adventure, est aussi sorti en single, sur des cartes postales gravées, qui peuvent être lues par une platine, comme si c’était un vinyle. Et sur la face B c’est Ellis qui chante le morceau, parce qu’il pensait pouvoir faire mieux que Ben.