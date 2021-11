La rade de Brest, destination touristique à part entière

Méconnue, fractionnées, la rade a besoin d’unité et de cohérence pour devenir une destination touristique digne de ce nom. Des pointes sauvages aux criques de Plougastel-Daoulas en passant par les ports, le polder de Brest, les rias comme celle du Faou, c’est une diversité de paysages et de milieux, une mosaïque et un potentiel, dont 20 sites prioritaires ont été identifiés, entre Camaret et la pointe Saint-Mathieu.

Mise en scène de la rade

BTO (Brest terres océanes) s’apprête à lancer au fil des années des aménagements qui permettront de valoriser la rade de Brest et ses abords : signalisation des sentiers côtiers, aménagement paysager de l’aire de stationnement à la pointe Saint-Mathieu, re-végétalisation des espaces le long des quais de Landerneau, interprétation du paysage, comme au cimetière de bateaux de Landévennec, belvédères qui permettent d’admirer un point de vue tout en préservant une zone naturelle fragile, valorisation des fortifications de la presqu’île de Crozon..

Il s’agit de favoriser un tourisme d’espace plutôt qu’un tourisme de masse : les aménagements devraient avoir pour effet de répartir la fréquentation de la rade de Brest plutôt que de la concentrer en quelques points.