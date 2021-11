Sonar Trans 2021 #1 : Du Soleil en Bretagne, grâce au groupe catalan Maruja Limón

Mas de ti

Maruja Limón est un groupe exclusivement féminin, 5 femmes qui font de la musique entre le flamenco et la pop, et qui chantent à la fois en espagnol et en catalan. Les deux chanteuses Esther et Sheila, et la guitariste Vicky, se sont rencontrées à l’école de musique de flamenco de Joaquín Herrera. La percussionniste Elisenda les rejoint ensuite. Plus tard, elles veulent ajouter quelque chose de plus à leurs compositions, et c’est à ce moment qu’elles ajoutent Mila, la trompettiste du groupe. Le groupe se forme officiellement sous le nom de Maruja Limón en 2014. En 2018, elles sortent leur premier album, Mas de Ti, sur le label Kasba Music. Cet album raconte un peu la vie de tous les membres du groupe, et il revient aussi sur leur parcours. L’album est adulé par la presse musicale espagnole, comme le Mondo Sonoro ou Muzikalia. Et elles reçoivent le prix de « meilleur artiste en devenir ».

Ante mí

Elles n’attendent pas longtemps pour enchaîner sur un deuxième album, en 2019, donc un an après Mas de Ti, Maruja Limón sort Ante mí. Pour ce deuxième album, elles gardent leur recette à base de flamenco, pop, et latino, mais elles veulent s’ouvrir et varier leurs propositions. Déjà, elles ajoutent de nouvelles sonorités comme la basse. Elles varient les styles, comme avec le titre Sombras, qui est un morceau de chacarera, un style de musique d’Argentine. Elles collaborent avec d’autres artistes, ce qui n’était pas le cas sur Mas de Ti. Par exemple, elles invitent l’orchestre Balkan Paradise Orchestra, un autre groupe exclusivement féminin. Elles varient aussi leurs inspirations, en puisant dans les vers du poète espagnol Miguel Hernandez, pour les morceaux Tres Heridas, et Rosario Dinamitera. Elles vont aborder les sujets des situations invisibles, les problèmes qui ne sont pas directement sous nos yeux, mais on sait qu’ils sont là, au quotidien, comme par exemple les violences conjugales. Mais elles gardent un ton optimiste, c’est leur manière à elles de faire face aux problèmes. L’album est un succès, il est nominé comme « meilleur album de musique world » dans un concours qui récompense les artistes catalans. Et le journal musical Mondo Sonoro le compte comme l’un des meilleurs albums espagnols de 2019. Malheureusement, il sort la mauvaise année, et la tournée est stoppée prématurément, à cause du covid.

Le groupe devrait sortir leur troisième album Vidas, en 2022. Un extrait est déjà disponible, le morceau Barna, qui parle de la ville de Barcelone.

Maruja Limón a déjà fait danser les foules dans des festivals prestigieux, en Espagne, à travers toute l’Europe, et même jusqu’au Maroc. Et on compte sur eux pour mettre l’ambiance à Rennes les 3 et 4 décembre.