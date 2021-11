Les évadés du sport #3 : Pierre Decroo, du tennis à la scène

L’invité du jour, Pierre Decroo, ancien tennisman puis entraineur de haut niveau, a tout plaqué pour venir retaper une ruine dans son Finistère natal. Des courts à la scène il n’y a qu’un pas et c’est comme ça qu’il la voulait sa nouvelle vie, un peu plus rock’roll.

Comme lui, de nombreux sportifs se sont essayé à la musique, avec plus où moins de talent et de réussite. Pierre, en pleine préparation de son prochain album, nous parle sans détours de sa reconversion, des passerelles entre sport pro et scène, et nous apporte son regard sur le monde du sport depuis l’autre rive !