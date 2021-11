Skald, quand la lutherie conjugue démarche scientifique artisanale et artistique

Fasciné depuis son enfance par la lyre gauloise, Julian se lance dans la fabrication de son propre instrument. Rapidement il se rend compte des lacunes historiques entourant l’objet. Il entreprend alors un périple de plusieurs années pour apprendre auprès d’artisans multiples, techniques et savoir-faire lui permettant de concevoir outils, lyres et méthodologies. L’atelier Skald devient un lieu d’expérimentation pour retourner aux sources de ces instruments porteurs d’histoire et c’est tout naturellement que l’archéologie vient s’ajouter à ses recherches au fil du temps.

Un atelier pour rassembler les savoirs et les lier pour les transmettre à tous

Rassembler les connaissances pour prendre en compte l’époque, les moyens, les matériaux, le contexte social, l’art, la symbolique, voilà tout l’enjeu de cet atelier. Chez Skald, la lutherie est plus qu’un artisanat. Tout comme le barde à ses origines transmettait la culture et le savoir de toute une société, à Kerpert, c’est une véritable aventure humaine et initiatique qui est menée par cet archéo-musicologue, compositeur, interprète, chercheur, artisan, poète mêlant savoirs ancestraux et technologies nouvelles.

De la lyre traditionnelle à l’électro-lyre jusqu’à la lyre éco-responsable

L’atelier Skald repousse toujours les limites du possible. Chaque année de nouveaux défis sont relevés : reconstitution de la lyre de Paule, du psaltérion en écu de Puivert, création d’une école la “Lyre Academy”, fabrication d’instruments pour des musiciens et concertistes internationaux, réalisation électro-acoustique et dernièrement le développement d’une lyre d’un genre nouveau conçu à base de biomatériaux produits en Bretagne, en lin et en algues marines. L’objectif est de favoriser les cycles courts à faible impact carbone pour une consommation respectueuse de l’humain et de la nature.

