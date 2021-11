De petits monstres verts diaboliques et prêts à tout ravager, voilà pour la présentation de nos héros du jour : les Gremlins !

Pour cette nouvelle émission, on se plonge dans l’univers de la saga Gremlins, créée par Joe Dante dans les années 80.

Un succès devenu un classique du genre et un monument de la pop culture.

Alors en cette fin d’année on se (re) fait plaisir en retrouvant Gyzmo et Co. sur Culture et vous !