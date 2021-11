Musiques traditionnelles et populaires du monde au festival No Border à Brest du 26 novembre au 12 décembre 2021

Cette année, le festival No Border ce sont 14 lieux inédits et à l’affiche : FEMI KUTI AND THE POSITIVE FORCE, MARINA SATTI , DJAZIA SATOUR, COCANHA, RUSAN FILIZTEK, BRAMA, CRIMI, GHASSEN CHIBA & WILL GUTHRIE, TURFU, SYLVAIN GIRO & LE CHANT DE LA GRIFFE, MUOM, SPONTUS, NÂTAH BIG BAND, OLIVIER MOBELI, ANN O’ARO, MARIA MAZZOTTA & PULCINELLA, MBRAIA, L’ABRASIVE, LE GRAND BAROUF, MZE SHINA, LOUISE, MUGA, OLLI, SAN CRISTOBAL DE REGLA, HORLA, SOPRYTON, COMPLÈTEMENT BARANO !

Suivez la page Facebook du festival No Border du 26 novembre au 12 décembre 2021.