Sonar Trans 2021 #5 : Rodrigo Cuevas aux trans avec son spectacle “Tropico de Covadonga”

Bonjour et bienvenue dans sonar ! Aujourd’hui on va parler d’un artiste fantastique, fantasque et fantasmagorique. Il s’agit de Rodrigo Cuevas, artiste ibérique véritablement polyvalent qui viendra se produire sur scène aux Transmusicales à Rennes le jeudi 2 décembre, à l’Etage. C’est gratuit. Son spectacle, intitulé « Tropico de Covadonga », porté par la maison de production espagnole El Cohete, est absolument unique. Produit en collaboration avec Raul Refree, il mélange chant, danse, costumes et pratique théâtrale, le tout dans une ambiance un peu cabaret – beaucoup déjanté. Passionnément folklorique. A la folie traditionnel. Pas du tout ringard.

Notre Hidalgo Charismatique nous vient des Asturies, cette région du nord de l’Espagne. Culturellement, les Asturies est une région comparable à la Bretagne. On considère qu’il y fait toujours, moche, il y a des sorcières dans les forêts, ils vénèrent le triskèle et ils ont des chapeaux ronds. Bon… c’est pas si simple que ça. Les Asturies héritent d’une tradition et d’une culture complexe. Rodrigo Cuevas se donne donc pour mission de remettre au goût du jour le folklore et les traditions musicales de sa région natale, avec quelques nouveautés… Par exemple : il reprend les chants sur une base électro, et trafique sa voix avec un vocoder savamment ajusté. Par exemple : il mets en avant son côté queer et n’hésite pas à se travestir dans ses spectacles ou ses clips – pari risqué quand on s’attaque aux traditions, mais… Paris gagné ! Rodrigo a reçu plusieurs prix prestigieux, comme celui de l’œil critique de la radio nationale espagnole !