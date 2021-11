Des polars et des notes #84 : Solitude et compagnie…

Un titre en forme de clin d’œil, un soupçon d’oxymore, afin de résumer les quatre romans évoqués au cours de cette émission, puisqu’ils ont la particularité de tous présenter un être, isolé, dans une société avec laquelle ils ne savent plus ou n’ont jamais su communiquer. Bien entendu, dans ces cas-là, le drame n’est jamais loin, il est presque naturel. Ces anti-héros, mal dans leur peau, inadaptés souvent à la vie quotidienne, sont-ils responsables de leurs malheurs ? Ont-ils, à un moment ou à un autre de leur histoire respective un moyen d’échapper à la mécanique destructrice qui se met en place, parfois à leur insu ?La réponse importe peu en définitive, le plus intéressant est la façon dont les deux auteurs et les deux autrices ont traité avec talent toutes les nuances de ce thème délicat !

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

GARDER LE SILENCE – Susie Steiner – Éditions Les Arènes – collection Equinox.

Traduit de l’anglais (Royaume-Unis) par Yoko Lacour. Polar. Un Lituanien pendu dans un arbre dans une banlieue de Londres, des migrants surexploités, réduits en esclavages, et l’inspectrice Marion Bradshah, formidable personnage de policière, pris entre un mari cancéreux, l’extrême-droite anglaise et le silence des réfugiés… Formidable et terrible roman.

Interviews

Elsa Marpeau pour L’ÂME DU FUSIL, paru aux éditions Gallimard dans la collection La Noire. Roman noir. Il est chômeur, il est chasseur, il veut être utile, il veut que son fils puisse attraper un autre destin que lui… Un très grand roman noir.

Olivier Bordaçarre pour APPARTEMENT 816, publié aux éditions L’Atalante dans la collection Fusion. Thriller. Une société en légère anticipation, des conditions de confinement particulières, bien plus rudes que celles que nous avons connues, et le journal quotidien très étrange du père de famille de l’appartement 816.

Thierry Brun revient avec POUR SEUL PARDON, paru aux éditions Jigal Polar. Polar. Quand le destin se joue de tous les efforts de rédemption… Lorsque la violence vous colle à la peau, il est bien difficile d’y échapper, surtout si votre compagne est menacée…

La Zik

The Smiths – Panic in the Streets of London, The Rifles – Peace and Quiet, Les Goguettes – T’as voulu voir le salon – John Lee Hooker – Forgive Me.