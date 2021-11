Sonar Trans 2021 #6 : de la punk anglaise accoste sur les côte bretonnes !

Sonar plonge en eaux troubles

Bonjour et bienvenue dans sonar spécial Transmusicales ! Aujourd’hui on se sent punk, mais vraiment punk, à l’anglaise. On plonge en eaux troubles dans l’univers du duo Londonien Bob Vylan, qui se produira à Rennes aux Trans 2021 le jeudi 2 décembre au cœur de la nuit ! Le duo londonien punk et contestataire a sorti un album et viendra donc le défendre pour la première fois en France. Cet album : « We Live Here », « on vit ici » a été autoproduit et ne laisse personne indifférent. Provocateur, cru, hardcore, le défi est de vous mettre d’accord !

Bob Vylan, Bobby Vylan, c’est une version énervée de bob Dylan. C’est une version vilaine de la chanson anglosaxonne nobélisée. Les deux rappeurs montrent et décrivent la misère et la violence de leur quartier, avec beaucoup de sarcasme.

Deux citations qui montrent leur adversité féroce de l’establishment anglais, du racisme omniprésent dans une société à deux vitesses et de la médiocrité des valeurs de leur pays. Ca nous rappelle le MC slowthai qui avait sorti un album « Nothing great about britain » « rien de grand dans la bretagne ». Eh rassurez-vous, ils ne parlent pas de notre belle et chère Bretagne !

D’accord ou pas, on a envie de tout casser dans la fosse quand ils arrivent sur scène et qu’ils chantent la fin de leur pays, dans England’s Ending…

On pourrait trouver ça violent… Contre le racisme et l’oppression, contre les violences policières, ils ne vont pas dans la demie mesure ! Mais tant que ça reste des mots et des représentations artistiques, c’est quand même pas super dangereux..

Comme on l’entend, ils mélangent la grime le hip-hop, le punk hardcore… Des genres hyper bien considérés quoi. Mais bon ici à radio évasion on fait attention à vos oreilles, on sélectionne les morceaux les plus audibles pour vous messieurs dames. Si les plus hardis d’entre vous chers auditeurs le souhaitent, allez expérimenter We Live Here, l’album va vous donner la niaque !

Un groupe clairement underground… Presque trop !

Peu fans des plateformes de streaming, où la censure sévit et où les commentaires se liguent contre un message jugé trop extrême, les deux artistes accordent beaucoup d’importance à la tradition anglaise du vinyle. Et avec succès, puisqu’à chaque projet, ils écoulent les stocks de disques imprimés !

Un succès qui dépasse maintenant Londres, qui dépasse même le Royaume-Uni et qui vient pêcher sur les côtes bretonnes… Ne les empêchons surtout pas d’accoster ! Bob Vylan est invité à se produire aux Transmusicales de Rennes !

Les gars ont la trentaine et ça fait des années qu’ils parlent de ça quoi ! Alors pourquoi ça prend si longtemps pour se faire entendre, quand on s’époumone à montrer ce qu’il y a de moche dans notre monde ??

Ce duo punk milite pour la cause des noirs, pour qu’ils se fassent entendre à juste titre, sans différence de traitement. En résumé, ils sont clairement underground, mais leur problème c’est que dans l’underground londonien, la nuit y’a les rats – comme sur la Northen Line. Ils en ont fait un morceau punchy, grime et révolté, mais surtout vous allez complètement kiffer la ligne de basse.

Sonar c’est fini pour aujourd’hui, on fait le V de la victoire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte musicale !