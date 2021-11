Des entreprises à l’image des femmes qui les créent

Avec ses 25 ans d’expérience, Joëlle Petoux a largement de quoi transmettre et elle ne s’en prive pas, au cours des ateliers qu’elle propose à Entreprendre au féminin mais aussi lors de sa conférence-spectacle et bien sûr dans son activité de coaching individuel. Elle a choisi de n’accompagner que des femmes et, en effet, elles sont nombreuses à avoir besoin d’être soutenues lorsqu’elles se lancent.

Les femmes entreprennent davantage mais se freinent encore trop

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à entreprendre, les évolutions sociétales, les nouveaux statuts plus accessibles comme la micro-entreprise ou les coopératives d’activités et d’emploi, les réussites féminines de plus en plus nombreuses, mais aussi les outils numériques facilitent la création d’entreprise au féminin. Malgré tout, des freins subsistent. Les femmes continuent à ne pas se sentir légitimes, à souffrir du “syndrome de l’imposteur”, à vouloir toujours plus se former avant de se lancer. Elles ont encore du mal à s’estimer “expertes” d’un sujet (même quand elles le maîtrisent à fond) ou à afficher leur ambition, comme s’il s’agissait de devenir une mauvaise mère ou de marcher sur la tête des autres… Le rapport à l’argent des femmes est aussi moins simple que pour leurs homologues masculins. Elles hésitent davantage à investir, à emprunter.

L’entreprise expression de celle qui la porte

Le travail de Joëlle Petoux est donc d’aider les femmes à comprendre leurs capacités réelles, à faire en sorte qu’elles cessent de se comparer et se mesurent à elles-mêmes, qu’elles puisent dans leurs propres ressources. Ce qu’elles interprètent comme une faiblesse peut aussi être une force, comme leur capacité d’écoute. Pour Joëlle Petoux, l’important c’est que l’entrepreneuse soit “alignée” avec la femme. Il ne s’agit pas de créer son activité selon des critères “raisonnables”, souvent suggérés par l’entourage, si ces critères ne suscitent pas une adhésion et une motivation enthousiaste. Les femmes doivent s’autoriser à réaliser leurs rêves, même s’ils paraissent un peu fous. C’est à cela que Joëlle Petoux entend les aider.